مقتل 4 جنود أتراك وإصابة آخرين بتفجير سيارة مفخخة في سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل عدد من الجنود الأتراك بتفجير سيارة مفخخة استهدفتهم في ريف رأس العين شمالي سوريا.

ونقلت “الأناضول” عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها في بيان لها: “استشهاد أربعة جنود في تفجير سيارة مفخخة في منطقة “نبع السلام”، شمالي سوريا”.

وجاء في البيان أن “أربعة من جنودنا الأبطال استشهدوا الأربعاء، جراء هجوم بسيارة مفخخة، أثناء قيامهم بأعمال مراقبة طريق في منطقة نبع السلام”.

وبحسب “سانا” قتل في العملية: “أربعة جنود من قوات الاحتلال التركي واثنان من مرتزقته الإرهابيين وأصيب أربعة آخرون بانفجار السيارة المفخخة في قرية الأربعين بريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال التركي توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل القتلى والمصابين إلى الأراضى التركية”.