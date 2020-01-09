خبير روسي: صواريخ “باتريوت”الأمريكية في العراق غير قادرة على صد هجوم كبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة البرية السوفيتية السابق ألكسندر لوزان، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” التي تغطي القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، لم تتمكن من صد الهجوم الصاروخي الإيراني بسبب الكفاءة المنخفضة لتلك المنظومة.

وأضاف لوزان لـ”سبوتنيك”، “يتمتع نظام الدفاع الجوي “باتريوت” بكفاءة منخفضة للغاية في صد الصواريخ الباليستية، بالأمس أطلق الإيرانيون 14 صاروخا، 10 منها وصلت إلى الهدف”.

وتابع لوزان “حصل هجوم مماثل لمنطقة كانت مغطاة بمنظومة “باتريوت” عندما تبنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في المنطقة الشرقية للسعودية، حيث لم تتمكن هذه المنظومة من صد الهجوم”.

وأشار الخبير إلى أنه تم تحذير الأمريكيين من الضربات القادمة، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء للحماية.

واختتم لوزان بالقول “إن الأنظمة الصاروخية الروسية الحديثة المضادة للطائرات أكثر فاعلية في صد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز”.