العراقي عماد محسن: مُشاركتي أمام النجم بيد المدرب وأسعى لأكون أفضل بالهلال!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح اللاعب العراقي عماد محسن، عن سعادته بإتمام تعاقده رسمياً مع نادي الهلال أمس الأربعاء، وكشف اللاعب الذي بات أول أجنبي بقائمة الهلال في الموسم الجاري لقناة الهلال أمس، أنّ المفاوضات مع مجلس إدارة النادي بدأت منذ 10 أيام عن طريق الأمين العام بالإنابة د. حسن علي عيسى الذي واصل في المفاوضات حتى النهاية، هذا ووقّع محسن، على عقد يمتد لعام واحد مع الهلال مع إمكانية التجديد، بناءً على اتفاق الطرفين، وأكد عماد محسن أنه مُتابعٌ لمُعظم الدوريات العربية ومن بينها الدوري الممتاز السوداني، مُضيفاً أنه يعرف فريق الهلال وتابع مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا، وقال العراقي إنّ الهلال فريق جيد ومنظم في مباراته الأخيرة في الأندية الأبطال الأفريقية أمام النجم الساحلي التونسي، وأنا أعرف الكثير عنه وعن نتائجه في الدوريات التي يُشارك فيها، وعن مسيرته الرياضية، كشف محسن: قضيت (7) مواسم لاعباً في الدوري العراقي لكرة القدم، وقد حان الوقت الآن لأغادره من أجل خوض تحدٍ جديد وتجربة جديدة في الاحتراف الخارجي بالنسبة لي، وعن الانتقال من الكرة الآسيوية إلى الكرة الأفريقية وتأثير ذلك عليه وأسباب تتعلق به، أبان أن اللاعب في كرة القدم يجب أن يتأقلم مع ثقافة مُتنوِّعة وعلى اللعب في عدد من الدول والدوريات، وبهذا يستطيع أن يكتب لنفسه النجاح ويقدم مُستوىً يُليق به وبسمعة بلده ونادية الجديد، كما أنه يجب أن يثق اللاعب في نفسه وإمكانَاته التي يتمتع بها، أما عن تجربة الهلال قال إنها ستكون مهمة بالنسبة له، وإن شاء الله سوف أنجح فيها بتوفيق الله لي، وسأكون تحت إمرة المدير الفني للهلال المصري حماده صدقي، وسوف أقدم كل المساعدة المطلوبة مني داخل الملعب مع زملائي اللاعبين في الفريق، وأسعى لأن أكون أفضل لاعب في الهلال خلال البطولات المحلية والأفريقية، وأكد العراقي محسن أنه وجد ترحيباً كبيراً من الجهاز الفني ومجلس إدارة ولاعبي فريق الهلال وعلى رأسهم قائدهم الكابتن عبد اللطيف بوي، ومن المدير الفني حمادة صدقي، والجماهير الهلالية العاشقة للفريق، وفي ختام تصريحاته التي أدلى بها لقناة الهلال عقب اعتماد توقيعه في الفريق تحدث عن مُشاركته في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي في الأندية الأبطال المقررة يوم السبت القادم، مُشيراً إلى أن هذا الأمر يتحدّد وفقاً لقرار الجهاز الفني للهلال الذي سيُحدِّد فيما بعد مدى جاهزيتي لخوض المواجهة.