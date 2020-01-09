نجم المريخ محمد داؤود يغادر إلى هلال كادوقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”bajnews”، أنّ نادي المريخ أكمل اتفاقه مع اللاعب محمد داؤود بإنهاء عقده بالتراضي.

وقالت المصادر لـ”bajnews”، إنّ مجلس المريخ خيّر اللاعب بالإعارة إلى ناديي الأهلي الخرطوم وهلال كادوقلي غير أنّ محمد داؤود رفض الخطوة، وتمسّك بشطبه من الكشوفات.

وبحسب ما علم”bajnews” فإنّ اللاعب محمد داؤود وبعد فسخ التعاقد معه، اختار خوض تجربة جديدة مع هلال كادوقلي لجدية المفاوضات والعرض المالي المغري.

وأشارت المصادر المطلّلعة إلى أنّ هلال كادوقلي أعلن عن تكلّفه بمتأخرات اللاعب محمد داؤود لدى نادي المريخ خلال فترة إعارته إلى نادي الأهلي شندي.