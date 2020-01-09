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الخليج 365 :
قرر بنك السودان المركزي، إلغاء التعميم القديم الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2018 والخاص بتحديد جملة السحب النقدي الشهري للبطاقات المصرفية من الصراف الآلي بواقع مبلغ 20 ألف جنيه والعمل بما كان عليه الامر قبل التعميم .
وكانت بطاقة الصراف الآلي تُتيح لمستخدميها سحب مبلغ (60) الف جنيه شهريا .
الجدير بالذكر، حدد البنك السوداني المركزي في ديسمبر 2018، مبلغ 20 ألف جنيه، سقفًا للسحب من الصراف الالي في محاولة لحل أزمة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك والصرافات في العهد البائد
كانت هذه تفاصيل خبر قرار هام من المركزي بشأن الحد الاقصى للسحب النقدي الشهري لبطاقات الصراف الآلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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