الدولار يقترب من حاجز الـ (90) جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات، إن أسعار الدولار سجلت إرتفاعاً طفيفاً في تداولات اليوم “الخميس”، تزامناً مع إرتفاع الطلب عليه وشح المعروض.

وأضاف المتعاملون، بأن سعر بيع الدولار سجل (89) جنيهاً مُقارنة بـ (88.50) جنيهاً، فيما تراوح سعر الشراء بين (87 و87.5) جنيهات .

وأوضح عدد منهم لـ (باج نيوز)، أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي تصاعدت إلى (24.700) جنيه مُقارنة بـ (24.500 ) جنيهاً قبل يومين.

وتوقعوا استمرار إرتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة لوجود طلب عالٍ على النقد الأجنبي في الأسواق الموازية.