الهلال يترقّب شهادة النقل الدولية للأباتشي والقوز يُوقِّع للوطني بأمر (إبراهومة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تواصلت حركة تنقلات وانتقالات اللاعبين الشتوية والتي ستغلق أبوابها في العاشر يناير الجاري، حيث وقع عماد محسن اللاعب الدولي العراقي لكرة القدم أمس الأربعاء رسمياً على عقد انتقاله لفريق الهلال بعد أن أكمل الأزرق إجراءات انتقاله كَافّة بإرسال المُقابل المالي لناديه الزوراء وتسلم أوراق المخالصة؛ وهذا ويترقّب مجلس إدارة النادي شهادة النقل الدولية خلال الساعات القادمة حتى يتمكّن اللاعب من اللحاق بمباراة الفريق المُرتقبة أمام النجم الساحلي المقرّر لها السبت القادم بعد أن تتم إضافته للكشف الأفريقي؛ وبدأ عماد محسن مشواره فوراً مع الهلال، حيث شارك في التدريب الذي أداه الفريق مساء الثلاثاء بـ(الجوهرة الزرقاء) وشارك في تدريب الأمس.

إلى ذلك، أعاد هلال الأبيض قيد لاعبه علي أوريان رسمياً.. كما وقّع الخرطوم الوطني عقداً مع اللاعب معاذ القوز في إطار تدعيم هجومه الذي يُعاني من غياب الغاني ريشموند أنطوي منذ بداية الموسم، هذا ووقّع القوز الذي خاض المواسم الثلاثة السابقة مع هلال الاُبَيِّض على عقدٍ مدته موسمين، بعد أن كان قد غادر للأبيض من الخرطوم الوطني نفسه، ويأتي التوقيع بتوصيةٍ من المدير الفني للفريق إبراهيم حسين (إبراهومة).

ووقع لاعب الشرطة القضارف السابق عليش عبد الرحمن، عقداً لخوض تجربة جديدة في صُفُوف حي الوادي نيالا، وجاء تَوقيع عليش لحي الوادي نيالا على عقد يمتد لموسمٍ واحدٍ وهي ذات الفترة التي قَضَاها سَابقاً في عدة أندية لعب لها مثل مريخ كوستي والرابطة كوستي والأمل عطبرة.. كما وقّع اللاعب النيجيري الجنسية فيسابو عقداً بكشوفات الأهلي عطبرة.. ووقع ياسر عبد الله مهاجم فريق البرصة كريمة والمحترف جوناسا اشيان في كشوفات الرابطة كوستي.. وكسب الأهلي العاصمي توقيع اللاعب محمد بدر لاعب حي الوادي نيالا.. كما وقّع اللاعب كاوندا مدافع الخرطوم الوطني السابق في كشوفات هلال كادُقلي.