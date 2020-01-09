إتحاد الكرة السوداني يعيّن مدرب فرنسي لمنتخبي الشباب والناشئين

الخليج 365 : أفادت تقارير موثوقة لـ”bajnews”، أنّ اتحاد كرة القدم السوداني أمنّ على التعاقد مع المدرب الفرنسي منير لو حباب لتوليّ المهمة الفنية لمنتخبي الناشئين والشباب في المرحلة المقبلة. وقالت المصادر لـ”bajnews” إنّ الاتحاد السوداني أكمل اتفاقه مع المدرب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، وأرسل تذاكر السفر لمنير المتواجد في العاصمة الفرنسية. ومنير سبق وأنّ عمل في أكاديمية اسباير الفرنسية، ونادي تولوز. ومن المتوقّع وصول المدرب الفرنسي إلى السودان خلال الساعات المقبلة بحسب مصادر موثوقة لإكمال الاتفاق رسميًا.

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