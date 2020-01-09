الكشف عن معلومات مثيرة حول حقيقة الغاز بولاية البحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوشكت شركة بتروناس الماليزية للبترول من الأنتهاء من الدراسات الفنية في مربعي (13 و15) بولاية البحر الأحمر بعد ثبوت قرائن مؤكدة تفيد بأنهما يحتويان على احتياطي ضخم في الغاز قدر بحسب مصادر موثوقة بـ 64 بليون متر مكعب بجانب كميات مهولة من البترول.

والغاز الطبيعي المسال (بالإنجليزية: Liquefied natural gas أو LNG) هو غاز طبيعي تمت معالجته وإسالته بالتبريد و يتم استخراج الغاز من حقول النفط والغاز ثم ينقل عبر أنابيب خاصة إلى منشأة المعالجة حيث تتم عمليات معالجة إضافية، تبريد، وإسالة الغاز تحت الظروف الجوية.

وعلمت( التيار) من مصادر متطابقة أن وزارة الطاقة والتعدين كانت قد منحت شركة بتروناس فرصة مدتها 18 شهراً لإكمال الدراسات النهائية وفقاً للمؤشرات الأولية التي أكدتها دراسة أخرى أجرتها شركة شيفرون الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي أفادت بوجود كميات من الغاز وذلك بعد حفرها لبئرين داخل مياه البحر الأحمر، في الأثناء أرسلت( التيار ) استفسارات لمدير شركة بتروناس أزهان علي بيد إنه تحفظ ولم يرد على الرسالة كما لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الطاقة والتعدين، إلى ذلك ستقوم شركة بتروناس بالتنسيق مع الحكومة السودانية على تسويق المشروع الأضخم الذي يحتاج لشراكات دولية ولأموال قد تتجاوز 3 مليار دولار بيد أن عائداته مضمونة وسهلة لسهولة عملية الصادر من البحر مباشرة كما يمثل المشروع منافساً لدولة قطر التي تتصدر دول العالم في إنتاج الغاز المسال ورجح خبراء النفط البدء في عملية الإنتاج حال إكمال كل العمليات الفنية والتقنية خلال أكثر من عامين.