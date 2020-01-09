التاريخ: 09-يناير-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements ينظم معهد الدراسات والبحوث الانمائية بجامعة الخرطوم فى التاسعة صباح الإثنين المقبل المنتدى التفاكري حول (موازنة العام 2020م بالتركيز على الدعم السلعي) وذلك برعاية وتشريف السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. ويشتمل البرنامج – وفق سونا – على كلمات إفتتاحية للسادة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير معهد الدراسات الانمائية ومدير جامعة الخرطوم ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ، كما يشتمل البرنامج على استعراض للملامح العامة للموازنة وعرض تقديمي للدعم السلعي وتأثيراته ونقاش حول منظومة الدعم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الخرطوم تنظم منتدى تفاكري حول موازنة2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.