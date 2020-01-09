قوة الإسنادمن الدعم السريع تصل بورتسودان

التاريخ: 09-يناير-2020
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وصلت إلى ولاية البحر الأحمر قوة الإسناد العسكري من قوات الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية في ظل تداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخرا بسبب الفتنة القبلية .
وكان في استقبال القوات والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج ، وقائد قطاع البحر الأحمر الاستراتيجي إلى جانب الاستقبال الجماهيري لهذه القوات في الشوارع والطرقات.
وأوضح العقيد محمدين اسماعيل قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر في تصريحات صحفية -حسب سونا – أن القوة وصلت إلي بورتسودان بتوجيهات من هيئة القيادة العليا لقوات الدعم السريع بناءا على طلب من حكومة الولاية ، مبينا أن القوة متخصصة في معالجة النزاعات القبلية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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