قوة الإسنادمن الدعم السريع تصل بورتسودان

وصلت إلى ولاية البحر الأحمر قوة الإسناد العسكري من قوات الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية في ظل تداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخرا بسبب الفتنة القبلية .

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وكان في استقبال القوات والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج ، وقائد قطاع البحر الأحمر الاستراتيجي إلى جانب الاستقبال الجماهيري لهذه القوات في الشوارع والطرقات.

وأوضح العقيد محمدين اسماعيل قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر في تصريحات صحفية -حسب سونا – أن القوة وصلت إلي بورتسودان بتوجيهات من هيئة القيادة العليا لقوات الدعم السريع بناءا على طلب من حكومة الولاية ، مبينا أن القوة متخصصة في معالجة النزاعات القبلية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)