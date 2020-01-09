عاجل بالصورة : ” كمال عبيد” يتقدم باستقالته عن منصب مدير جامعة إفريقيا عقب تلقيه خطاباً مفاجئاً بتأجيل اجتماع مجلس الأمناء

تقدم البروفيسور كمال محمد عبيد باستقالته بشكل مفاجىء عقب تلقيه خطاباً موقعا من وزيرة التعليم العالي، بتأجيل اجتماع مجلس أمناء الجامعة بعد تقديم الدعوات لضيوف البلاد، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس السيادة، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وقال (عبيد) في استقالته ان التوجيه بتأجل اجتماع مجلس الأمناء قد تم دون تواصل مسبق مع إدارة الجامعة للاتفاق على ذلك.

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وكان يتوقع مشاركة أكثر من 200 ضيف من شتى بقاع العالم من الاساتذة والباحثين والعلماء هذا فضلاً عن أعضاء مجلس الأمناء.

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لسودان تربيون فإن الضيوف القادمين سيشاركون في العديد من الأنشطة والمؤتمرات المصاحبة والتي لن تتأثر بقرار تعليق اجتماعات مجلس الأمناء.

وكانت إدارة الإعلام بجامعة أفريقيا أصدرت الثلاثاء بيانا أكدت فيه تواصل ادارتها مع أجهزة الدولة الرسمية لترتيب انعقاد اجتماع مجلس الأمناء كما درجت العادة سنويا.

وأضاف “التقى مدير الجامعة برئيس مجلس السيادة ومعالي وزيرة التعليم العالي واطلعهما على مجريات الأمور في الجامعة وترتيبات اجتماع مجلس الامناء وجرى التواصل باستمرار مع هذه الجهات الرسمية حيث تم استلام كلمة وزيرة التعليم العالي المتوقع ان تلقيها في الجلسة الافتتاحية مساء 9 يناير 2020م، كما إنه وفي إطار التواصل مع مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وفرت الأمانة العامة لمجلس السيادة كل المطلوبات التي طلبتها الجامعة من تسهيلات درجت رئاسة الجمهورية على توفيرها كل عام”.

وأوضح إعلام الجامعة أن وزارة الخارجية قدمت كذلك التسهيلات المطلوبة لأعضاء مجلس الأمناء والضيوف المشاركين في البرامج المصاحبة ومنحتهم التأشيرات التي ارسلت الى كافة سفارات السودان بالخارج.

وأشار بيان إعلام الجامعة الى أنه وبعد وصول عدد من الضيوف للبلاد تلقت الجامعة بعد الساعة الثالثة ظهر الثلاثاء خطاباً ممهوراً بتوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنمرة يُبلغ فيه الجامعة توجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتأجيل تاريخ عقد اجتماع مجلس الأمناء لهذه الدورة لحين النظر في اتفاقية المقر ومرجعتيها ومراجعة تكوين مجلس الأمناء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)