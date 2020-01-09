منتصر هلالية يعود لمسرح عروس الرمال

يعود من جديد الفنان منتصر هلالية لمدينة الأبيض يوم 18 يناير الجاري لإحياء حفل جماهيري بمناسبة ذكرى الاستقلال وعيد الثورة الأول والعام الجديد. وكان هلالية قد أحيا في العام الماضي حفلاً كبيراً بالمدينة أكد بحسب صحيفة آخر لحظة، الجماهيرية التي يتمتع بها في الأبيض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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