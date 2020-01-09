سيدة تكشف عن تعرضها لرصاصة طائشة أثناء التظاهرات

التاريخ: 09-يناير-2020
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واصلت الشرطة بحي أمبدة بغرب أم درمان في السماع لأقوال شهود لصالح سيدة أبلغت عن تعرضها لإصابة برصاصة أثناء تظاهرات بالمنطقة إبان الثورة السودانية، وأمدت السيدة التحري بمستندات تؤكد اتخاذها إجراءات لدى شرطة دلاس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد عملية أجريت لها استخرج فيها الأطباء الرصاصة التي أصابتها بأمبدة.
وقالت السيدة في أقوالها بشرطة شرق أمبدة بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها كانت متواجدة في السودان إبان التظاهرات في يونيو الماضي، وأصابتها رصاصة وتم إسعافها للمستشفى وأجريت لها عملية إزالة 20 سم من المصران، ثم غادرت إلى مكان إقامتها بمدينة دلاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عاودتها الآلام مرة أخرى وعرضت نفسها على المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية لها بأن هناك رصاصة في بطنها وأجريت لها عملية جراحية استخرجت بموجبها الرصاصة، وأن الشرطة هناك قامت بإتخاذ إجراءات قانونية حول إصابتها وأمدت التحريات بمستندات تؤكد صحة ما قالته وأمرت النيابة بفتح بلاغ تحت طائلة الأذى الجسيم، وكشفت في أقوالها إنها أصيبت في تظاهرات كانت بالحارة التاسعة بأمبدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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