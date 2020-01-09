مصرع شاب حرقاً في خلاف قبلي ببورتسودان

التاريخ: 09-يناير-2020
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لقى شاب مصرعه حرقاً بحي المطار ببورتسودان بالمربع السكني الـ(29)، وكشف مصدر، أن المجني عليه من أبناء إحدى الإثنيات وتم القبض عليه من قبل إثنية أخرى عندما كان يتجسس على الاجتماع السري الذي عقد أمس الأول والخاص بالصراع القبلي وفيه رموز من العمد وشباب وبوجود الناشطة السياسية، وأثناء ذلك بحسب صحيفة المجهر، تم القبض على المجني عليه الذي كان يتجسس عليهم ومن ثم تم قتله وحرقه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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