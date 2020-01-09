توقيف طاقم طبي بتهمة قتل امرأة أثناء الولادة

اتهم سائق طاقم طبي بإحدى المستشفيات الخاصة بغرب الخرطوم، بالتسبب في وفاة زوجته أثناء عملية توليدها.

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وقال السائق في عريضة دفع بها لنيابة اللاماب بأنه نقل زوجته للمستشفى للوضوع في حالة صحية طيبة، وإن المتهمين منحوها (حبة طلق) لتسهيل عملية الولادة، فتعرضت لنزيف استدعى إزالة الرحم تماماً صاحبه غيبوبة استدعت نقلها للعناية المكثفة وبقت فيها لأسبوعين توفيت بعدها.

موضحاً بحسب صحيفة آخر لحظة، أنهم قاموا بدفنها دون إخطار النيابة إلى أن توصل لخطأ طبي في وفاتها ودونت الشرطة بلاغات في مواجهة الطاقم الطبي، وطلبت التحريات من الرجل تقرير طبي من المستشفى وشهادة بوفاتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)