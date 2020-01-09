المتهم بقتل صديقه بعصا يسجل اعترافا قضائيا

التاريخ: 09-يناير-2020
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دون المتهم البالغ من العمر 20 عاماً بقتل صديقه بالقرب من الديار القطرية ببحري اعترافا قضائيا امس بمجمع جنايات بحري ، وكانت شرطة قسم الاوسط قد القت القبض عليه فور هروبه وقيدت البلاغ في مواجهته بالقتل العمد، فيما اطلقت سراح المشتبه بهم بعد اخذ اقوالهم شهود اتهام.
وبحسب التفاصيل الاولية عندما تلقى قسم شرطة الاوسط بلاغا يفيد بالعثور على صبي مقتولا عليه قامت بعمل اجراءاتها الاولية حيال الحادثة وضبط عدد من اصدقاء المجني عليه واسفرت التحريات الاولية كما اوردت صحيفة الدار، ارشدا على المتهم حيث كثفت مباحث القسم الجهد لجمع المعلومات ورصد خطواته ليتم ضبطه وتوقيفه ليسجل اعترافا قضائيا وما زالت الشرطة توالي تحرياتها توطئة لتقديمه للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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