اتهام شاب بقتل عمه بسبب زواج شقيقته

التاريخ: 09-يناير-2020
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حررت محكمة جنايات الخرطوم جنوب بئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك، ورقة اتهام تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد.
وذلك جراء نقاش كان قد دار بين المجني عليه والمتهم على خلفية أن العم القتيل كان ينوي تزويج ابنه من شقيقة المتهم، وإن العروس كانت رافضة الزواج من ابن عمها، فانضم المتهم لصف شقيقته العروس.
وقام والد العريس بحسب صحيفة آخر لحظة، بحمل عصا وانهال بالضرب على المتهم، والذي تمكن من مقاومته والتغلب عليه وانتزاع العصا منه وسدد بها عدة ضربات لعمه والذي هوى على الأرض فاقداً للحركة، وتم نقله للمستشفى ولكنه لفكظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بالضرب فكان مجريات القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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