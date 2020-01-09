اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحلنقي يقاضي الفنان محمد الامين

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

الحلنقي يقاضي الفنان محمد الامين

 

قام الاستاذ علي حسن عبد الرحمن المحامي انابة عن موكله الشاعر الغنائي اسحق الحلنقي بتوجيه انذار قانوني للفنان محمد الامين ومنعه من ترديد اغنياته الثلاثة شال النوار، بتتعلم من الايام، وغربة وشوق.

 

Advertisements

 

وبحسب صحيفة الدار  ان السبب في ذلك عدم تسلم الشاعر الحلنقي لحقوقه الادبية والمادية طيلة اربعين عاما ظل خلالها الفنان محمد الامين يردد هذه الاغنيات وقد تغني بها الفنان محمد الامين في مؤخراً وأكد علي حسن بان المفاوضات الودية فشلت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلنقي يقاضي الفنان محمد الامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا