حمدوك يصل إلى الأراضي المحررة

الخميس 9 يناير 2020

وصل رئيس الوزراء،عبد الله حمدوك، اليوم (الخميس)إلى مدينة كاودا غربي البلاد، وكان في استقباله رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وحشد كبير من المواطنيين. وتعتبر الزيارة الأولى لمسؤول رفيع في الحكومة المركزية للمدينة التي تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية بالكامل منذ العام 2011ن ويطلق عليها الاراضي المحررة. وتأتي الزيارة تلبية للدعوة من رئيس الحركة الشعبية، خلال المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا الشهر الماضي. وفشل النظام المعزول طيلة 9 سنوات الماضية الاستيلاء على المدنية على الرغم من العمليات العسكرية المتكررة التي تصدت لها قوات الحركة الشعبية. وساعدت طبيعة المنطقة التي تقع في سلسلة جبلية قوات الحركة الشعبية من احكام سيطرتها على المداخل الرئيسية للمدينة ومنع اقتحامها من قبل الجيش السوداني. وفي مقابل ذلك رفض النظام المعزول السماح للمنظمات الانسانية الدولية والمحلية الدخول إلى المدينة لتقديم المساعدات الاغاثة والعون الانساني. وخلال المفاوضات وقعت الحكومة والحركة الشعبية فصيل الحلو، على اتفاق اعلان مبادئ على فتح المعابرلإيصال المساعدات الانسانية. ويرافق رئيس الوزراء وفد وزاري يضم وزير رئاسة الوزراء عمر مانيس، ووزراء الشئون الدينية والشئون الاجتماعية والثقافة والإعلام والصحةوالشباب والرياضة ووزير شئون الحكم المحلي.

