جات تارة ؟.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والخُدعة ..تستخدم الجيش في صناعة الإنقلاب

ثم المجلس / حميدتي / يُعلن الآن تفكيك الجيش ..وإستبداله بالحركات المسلحة.

والخُدعة تستخدم الأمن. والشرطة. بحيث ينسحب هذا وهذا من العمل في وقت مُعين

والإنسحاب يُفسِح المجال للخراب المُخطط الذي شهدته الأيام الأخيرة.

والآن الأمن و الشرطة وحديث عن تفكيك قياداتها وإستبدالها..

والخُدعة تكتمل ..

والخُدعة هي جعل الجمهور يفهم أن الثورة ليست مُلحِدة

والخُدعة تستخدم خطوات.

والخطوات منها. إلغاء الشريعة وإلغاء الدين من المدارس.

وإغلاق جمعيات القرآن .وما حدث في جامعة أمدرمان الإسلامية. ومايتجه إلى جامعة أفريقيا العالمية

والخُدعة هذه. للوصول للخطوات المُعلنة هذه كانت تزعُم للناس أن الثورة ليست ضد الدين

والزعم هذا يستخدِم مشهداً مشهوراً في مسرحية مصرية (إنتهى الدرس يا غبي)

وفي المسرحية المليجي يُعطي أحدهم جنيهاً. ويقول له. هذا للإنسانية وللحق.

والآخر يقول .

هذا الجنيه هل هو للإنسانية أم للحق.؟

والمليجي يمسك بالجنيه ويشير إلى جانبه ويقول. هذا للحق. ثم يُشير إلى الجانب الآخر من الجنيه ثم يقول وهذا للإنسانية

قحت والشيوعي .يستخدمون المنطق هذا ليقولوا للناس هذا للدين وهذا للثورة

والأمر ما يوجزه هو مشهد صغير في محكمة سنجة

فالمحكمة هناك حسب ما يُنسب لصحيفة التيار ترفض إدانة موظف وعاملة في حالة زنا.. والمحكمة تقول .إنه ليس في القانون ما يُحرِّم هذا. وما يُفسِّر الأمر أن إعتقال

المتهم كان ما يعنيه هو أن ما يفعله جريمة من آدم عليه السلام

وحُكم المحكمة بالبراءة يعني أن المرحلة الجديدة من الدين الجديد ..في إعلان كامل.

وإعلان كامل آخر. هو إنضمام الشيوعي للمجلس ولقحت. ليس أكثر من أن. ما كان يجري علنا. من إنشقاق بين قحت والشيوعي. لم يكن أكثر من أدوار داخل الحزب الشيوعي

(2)

وهكذا صرخات الناس التي تصرخ حين ترى شيئاً مثل إغلاق الصحف. والجوع والخوف وتسأل عن الحرية أين هي. الصرخات هذه كل ما تكشِفهُ هو أن أهلها يغرقون في جهل كامل الآن

(3)

يبقى أن الخدعة تلفت وتلطم أهلها حين تسقط في مؤامرة كشف أسرار الحركة الإسلامية من قناة العربية

الكشف الذي يُصبح أعظم شهادة على قوة ونظافة الحركة الإسلامية ..وإلى درجة أن الناس يتهمون الإسلاميين بأنهم خَدَعوا القناة بلعبة شديدة الذكاء .

الحرب لهدم السودان تنشط الآن .وهي حرب عالمية .ضد الإسلام في السودان.

والتي تبدأ من عام 83 حين يُعلن النميري الشريعة

والإنقاذ حين تأتي بقرنق عام 2003..الحركة ضد الإسلام تُطلق تمرد الغرب .والحركات هذه حين تُهزم. العالم الذي يُحارب دين محمد يأتي بالشيوعي.

لكنها (جات تارَّة)

ونُحدِّث عن كيف (جات)

بريد

××××××

أستاذه سماح ..

معليش ..قروش الإعلانات لن تكفي لإدارة مؤسسة.. ومؤسستك الإعلانية الجديدة ..لا بد لها من (عريس مغترب يدفع بالدولار)

أو..

أكتر من عريس واحد .

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