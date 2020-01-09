كلهم كوم ،، والغربال كوم اخر !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من المبكر جدا الحكم بنجاح او فشل تسجيلات مجلس المريخ بعدما اكتسح السوق وضم اليه مجموعة من العناصر التي تنشط في الدوري الممتاز او في بقية الدوريات الاخري في اطار عملية الاحلال والابدال التي تهدف لدعم الفريق قبل الدخول في الدورة الثانية من الدوري الممتاز وهذا ليس تقليلا من العمل الكبير الدي قام بها المجلس خلال الايام الخمسة التي مضت من عمر الميركاتو الشتوي وانما القصد هو عدم التسرع في اطلاق احكام مسبقة علي مستوي عدد من اللاعبين قد يصيبوا او يخيبوا عند مشاركاتهم الرسمية مع الفريق في الدورة الثانية او في كاس السودان لان التقييم الحقيقي والعادل لاي لاعب يأتي من خلال ظهوره في الميدان وليس علي الورق واعتقد ان التجارب السابقة فيها الكثير من الدروس والعبر من اخطاء التسرع والاستعجال غير المبرر الذي كشف عن صفقات مضروبة دفع المريخ ثمنها لاحقا رغم الاموال الطائلة التي صرفها في فترات وجيزة جدا !

مانود الاشارة اليه ان النجاح الحقيقي لمجلس المريخ في الوقت الحالي يتمثل في الخطوات التي انجزها المجلس حتي اليوم فيما يتعلق بالتجديد للاعبين الذين انتهت عقوداتهم في اكتوبر الماضي واستجابوا للعروض التي قدمها لهم مجلس الادارة من اجل الموافقة علي تجديد عقوداتهم لفترة قادمة ،، اعتقد ان هذا هو النجاح الذي يستحق ان نفرد له المساحات ونتحدث عنه لان الاحتفاظ بنجوم الخبرة واستمراريتهم مع الفريق يعني دعم الاستقرار الفني الذي بدونه لن يتطور الاداء الفني او تتحقق النتائج الايجابية في كثير من المتغيرات التي حدثت في اداء ونتائج الاندية الاخري التي تنافس المريخ وتجتهد من اجل انتزاع لقب الدوري منه مثل فريق الامل العطبراوي الذي سجل انتصارات قياسية في الموسم الحالي وصعد للصدارة عن جدارة قبل ان تتراجع نتائجه ويفقد الصدارة بسبب خسارته لنقاط هامة وثمينة فقد كان فريق الامل اكبر مهدد للمريخ الي جانب الهلال ،، لهذا اعيد واكرر ان التجديد لكبار اللاعبين له اهمية كبيرة من الدخول في صفقات مجهولة لان الاحتفاظ بلاعبين امثال القائد امير كمال ومحمد هاشم التكت يعني المحافظة علي (عضم الفريق) ودعما لاستقراره الفني ولكن مع ذلك يمكن القول بان التحدي الكبير الذي ينتظر المجلس هو التجديد للكابتن محمد عبد الرحمن الغربال الذي لانبالغ اذا قلنا انه (كوم لوحده ) لايمكن مقارنته ببقية اللاعبين القادمين للديار الحمراء مع تقديرنا واحترامنا لهم !

فهل ينجح مجلس المريخ في تقديم العرض الذي يقنع به مهاجمه محمد عبد الرحمن للبقاء والاستمرار معه في موسمه الجديد ؟