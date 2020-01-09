انتصار الهلال بيد الكاردينال.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? اكثر (4) مليار جنيه وزعها الاتحاد العام على اندية الممتاز والتمهيدي .
@ 267 الف نالها كل ناد بالممتاز و 50 الف لاندية الدوري العام التي تأهلت للوسيط .
@ هناك مزيد من المليارات للانديه قبل بداية الدوره الثانيه للممتاز .
@ اتحاد شداد يغدق على الانديه بعد ان عانت كثيراً خلال عهد الاتحاد البائد .
@ الدعم الشدادي جاء في وقته تماماً ليعين الانديه على مصاريف التسجيلات .
@ الاقلام المستأجره لخدمة الاتحاد السابق لن تكتب في مثل هذه الاشراقات مثلما لا تكتب عن التجاوزات الماليه للاتحاد السابق .
@ شكراً شــداد .
@ شــكراً حمدوك .
???? (48) ساعه فقط تبقت لاهم مباريات الهلال .
@ (48) ساعه ليعانق الهلال المجد ويكتب له التاريخ انه اول فريق سوداني يفوز على فريق تونسي رايح جاي .
@ الحدث غير المسبوق يمكن ان يتحقق بجهد اداري يزيل الغبن من على صدور اللاعبين .
@ اول خطوات الانتصار في مباراة الاياب امام التونسي يبدأ بسداد مستحقات الذهاب .
@ حافز المباريات حق للاعبين وليس عطيه او هبه .
@ رفض اللاعبون خصم (50%) من الحافز ووعدهم الرئيس باستكمال المبلغ لكنهم لم يعثروا على شي الي الان !!
@ حتى ال (50%) لم يعثروا عليها !!
@ الطاقم المصري لم يصرف مستحقاته هو الاخر واكيد انه مستاء من غياب حقوقه من اول مباراة .
@ عموماً لا يزال في الوقت متسع لمعالجة الامر واسترضاء اللاعبين .
???? هلال الرمال افضل كاسب من التسجيلات والعطبراوي اكبر الخاسرين .
@ وفقاً للتسجيلات فإن الدوره الثانيه ستشهد تقدم التبلدي وتقهقر الفهود .
???? لجنة الانضباط تنظر في اجتماعها القادم فضحية (الكاملين قيت)
@ اللجنه استدعت طاقم التحكيم الذي عُرضت عليه الرشوه ، ومساعد مدرب فريق الكمال فضلاً عن الوسيط .
@ مبلغ الرشوه موجود كمعروضات على منصة اللجنه .
@ الاتحاد يمضي في القضيه رغم محاولات وأدها واغلاق الملف عبر بعض الاقلام المواليه للاتحاد السابق .
@ محاولات اثارة الغبار حول القضيه وتخويف الاتحاد حتى يتراجع لم تنجح .
@ القضيه تمضي في مسارها القانوني وكل من اخطأ سينال عقابه .
@ عهد التواطؤ والرشاوي مضى الي غير رجعه .
@ عهد شــداد ، عهد الشفافيه والعقوبات الفوريه .
???? لجنة الانضباط قست على ابوبكر الشريف مدرب حراس الشرطه وعاقبته بالايقاف لست اشهر .
@ اللجنه اعتمدت على تقرير حكم مباراة الرابطه والشرطه .
@ في تلك المباراة تسبب ظلم الحكم للشرطه في ازمه قلبيه لمدرب الشرطه ، رحل على اثرها من الفانيه .
@ ما حدث لفقيد الشرطه كان كافياً لعدم اعتماد الانضباط تقرير الحكم الظالم .
???????? كلام سياسه .
@ رغم حظر نشاطه الا ان المؤتمر اللا وطني يتحدي السلطه ويتجاوز القانون باعلانه قيام تظاهرات بالجزيره بعد غداً السبت !! .
@ تظاهره مدني محاوله كيزانيه لتكرار سيناريو الجنينه وبورتسودان .
@ اشعلوا النيران بالغرب والشرق والان يريدونها بالوسط !! .
@ النعومه التي تتعامل بها السلطات الامنيه والشرطيه مع التظاهرات غير المصدق بها تسببت في هذه السيوله الامنيه .
@ ترى كيف كان يتعامل الكيزان مع تظاهرات المعارضه في عهدهم المشئوم !!
@ عاملوهم باسلوبهم .
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار الهلال بيد الكاردينال.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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