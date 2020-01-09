انتصار الهلال بيد الكاردينال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? اكثر (4) مليار جنيه وزعها الاتحاد العام على اندية الممتاز والتمهيدي .

@ 267 الف نالها كل ناد بالممتاز و 50 الف لاندية الدوري العام التي تأهلت للوسيط .

@ هناك مزيد من المليارات للانديه قبل بداية الدوره الثانيه للممتاز .

@ اتحاد شداد يغدق على الانديه بعد ان عانت كثيراً خلال عهد الاتحاد البائد .

@ الدعم الشدادي جاء في وقته تماماً ليعين الانديه على مصاريف التسجيلات .

@ الاقلام المستأجره لخدمة الاتحاد السابق لن تكتب في مثل هذه الاشراقات مثلما لا تكتب عن التجاوزات الماليه للاتحاد السابق .

@ شكراً شــداد .

@ شــكراً حمدوك .

???? (48) ساعه فقط تبقت لاهم مباريات الهلال .

@ (48) ساعه ليعانق الهلال المجد ويكتب له التاريخ انه اول فريق سوداني يفوز على فريق تونسي رايح جاي .

@ الحدث غير المسبوق يمكن ان يتحقق بجهد اداري يزيل الغبن من على صدور اللاعبين .

@ اول خطوات الانتصار في مباراة الاياب امام التونسي يبدأ بسداد مستحقات الذهاب .

@ حافز المباريات حق للاعبين وليس عطيه او هبه .

@ رفض اللاعبون خصم (50%) من الحافز ووعدهم الرئيس باستكمال المبلغ لكنهم لم يعثروا على شي الي الان !!

@ حتى ال (50%) لم يعثروا عليها !!

@ الطاقم المصري لم يصرف مستحقاته هو الاخر واكيد انه مستاء من غياب حقوقه من اول مباراة .

@ عموماً لا يزال في الوقت متسع لمعالجة الامر واسترضاء اللاعبين .

???? هلال الرمال افضل كاسب من التسجيلات والعطبراوي اكبر الخاسرين .

@ وفقاً للتسجيلات فإن الدوره الثانيه ستشهد تقدم التبلدي وتقهقر الفهود .

???? لجنة الانضباط تنظر في اجتماعها القادم فضحية (الكاملين قيت)

@ اللجنه استدعت طاقم التحكيم الذي عُرضت عليه الرشوه ، ومساعد مدرب فريق الكمال فضلاً عن الوسيط .

@ مبلغ الرشوه موجود كمعروضات على منصة اللجنه .

@ الاتحاد يمضي في القضيه رغم محاولات وأدها واغلاق الملف عبر بعض الاقلام المواليه للاتحاد السابق .

@ محاولات اثارة الغبار حول القضيه وتخويف الاتحاد حتى يتراجع لم تنجح .

@ القضيه تمضي في مسارها القانوني وكل من اخطأ سينال عقابه .

@ عهد التواطؤ والرشاوي مضى الي غير رجعه .

@ عهد شــداد ، عهد الشفافيه والعقوبات الفوريه .

???? لجنة الانضباط قست على ابوبكر الشريف مدرب حراس الشرطه وعاقبته بالايقاف لست اشهر .

@ اللجنه اعتمدت على تقرير حكم مباراة الرابطه والشرطه .

@ في تلك المباراة تسبب ظلم الحكم للشرطه في ازمه قلبيه لمدرب الشرطه ، رحل على اثرها من الفانيه .

@ ما حدث لفقيد الشرطه كان كافياً لعدم اعتماد الانضباط تقرير الحكم الظالم .

???????? كلام سياسه .

@ رغم حظر نشاطه الا ان المؤتمر اللا وطني يتحدي السلطه ويتجاوز القانون باعلانه قيام تظاهرات بالجزيره بعد غداً السبت !! .

@ تظاهره مدني محاوله كيزانيه لتكرار سيناريو الجنينه وبورتسودان .

@ اشعلوا النيران بالغرب والشرق والان يريدونها بالوسط !! .

@ النعومه التي تتعامل بها السلطات الامنيه والشرطيه مع التظاهرات غير المصدق بها تسببت في هذه السيوله الامنيه .

@ ترى كيف كان يتعامل الكيزان مع تظاهرات المعارضه في عهدهم المشئوم !!

@ عاملوهم باسلوبهم .