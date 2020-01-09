(شكراً شداد) حال نجاحه في اقناع الغاني بتدريب منتخب السوداني.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نؤيد خطوة الاتحادالسوداني لكرة القدم .. بقيادة الرجل القوي الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد .. الاتجاه للتعاقد مع الغاني كواسي ابياه .. مدرب منتخب (النجوم السوداء) السابق .. لتدريب المنتخب الوطني الأول.

• في حال اكتمال التعاقد مع (ابياه) وبشرط لسنوات طويلة .. فإن الكرة السودانية موعودة بالعديد من الانجازات.

• كواسي مدرب شاطر جداً .. وحقق نجاحات عديدة مع منتخب بلاده .. كما صنع فريقاً لا يشق له غبار عندما درب الخرطوم الوطني .. وهو أيضا صاحب الفضل في اكتشاف العديد من النجوم .. التي تتألق في الدوري الممتاز.

• لا نريد ان نستبق الأحداث .. وعلينا انتظار انتهاء المفاوضات بنجاح .. وقد أشار د. حسن ابوجبل ـ الأمين العام للاتحاد العام .. ان هناك العديد من الخيارات لإستقدام مدرب أجنبي لـ(صقور الجديان) من ضمنها الغاني كواسي ابياه.

• ونرجو من قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم التركيز على احضار المدرب الغاني .. واذا تمت هذه الخطوة بنجاح .. يكون شداد ورفاقه قدموا خدمة كبيرة للكرة السودانية لا تُقدر بثمن.

((صمت اخير))

• بالطول بالعرض .. سودانا يهز الأرض.