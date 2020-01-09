ضبط أكثر من 150 سيارة تتجول في الخرطوم بدون لوحات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر شرطية برتب رفيعة عن حجز إدارة المرور بولاية الخرطوم لـ(150) سيارة تتجول في الشوارع بدون لوحات خلال الفترة الماضية، وقالت إن إدارة المرور اتجهت لتنفيذ حملات واسعة لضبط السيارات بدون لوحات.

وواجهت الشرطة في الفترة السابقة انتقادات واسعة في منصات التواصل الاجتماعي على خلفية احداث رأس السنة، وكالوا علها اتهامات بالتباطؤ والتراخي في حفظ الأمن، بجانب ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية.

وأوضحت ذات المصادر بأن حملة حجز السيارات مستمرة وستطال جميع المركبات، كما إدارة المرور تقوم بحجز السيارات وإيداعها في “الحوش” أمام رئاسة شرطة ولاية الخرطوم ومن ثم تدوين بلاغات في مواجهتها.

وكان نظام الإنقاذ المباد لديه قوات تسمى (كتائب ظل) تستخدم سيارات بدون لوحات لاعتقال وضرب ودهس معارضيه، وارتفعت نسبة ظهورها في شوارع الخرطوم حتى أصبحت ظاهرة أثارت عدداً من الاستفهامات في الآونة الأخيرة.