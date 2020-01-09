تفاصيل جديدة في قضية أحداث الجنينة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دارفور بالخرطوم، وصف أحداث (الجنينة) بالقبلية، وأكدت على أنها ذات طابع جنائي المتورطون والمتهمون الأساسيون معروفون للجميع، واعتبرت اللجنة أن الذين يسوِّقون لفرضية الصراع القبلي إنما يودون أن يبرئوا المجرمين ويساهمون في إفلاتهم من العقاب، وأشارت إلى أن عدد القتلى بلغ “165” وعدد الجرحى بلغ 189.

في السياق لوَّحت اللجنة القانونية للمبادرة – خلال مؤتمر صحفي بقاعة طيبة للإعلام الصحفي بعنوان (توضيح الحقائق والملابسات حول أحداث معسكر كريندق للنازحين بالجنينة) أمس (الأربعاء) باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال فشل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النائب العام من القبض على المتهمين لأنها قضية انتهاك إنساني ، بحكم أن المحكمة الجنائية لديها ولاية على إقليم دارفور .