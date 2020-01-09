صور: حمدوك يصل كادوقلي ومنها الى مدينة كاودا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك صباح اليوم “الخميس”، إلى كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، ومنها توجه إلى “كاودا” معقل الحركة الشعبية- شمال في زيارة تستغرق يوماً واحداً . وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو. Advertisements وكان في استقبال رئيس الوزراء ووفده، والي الولاية ووزراء الحكم الإتحادي والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف . ويعقد حمدوك اجتماعاً مع حكومة ولاية جنوب كردفان، وسيعود مساء اليوم إلى كادوقلي، فيما يلتقي غداً عدداً من فعاليات الولاية المختلفة. المادة السابقة البوشي وابن معتز.. هناك فرق.. بقلم حيدر المكاشفي المقالة القادمة قواتنا النظامية.. بقلم شمائل النور

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