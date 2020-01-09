الشرطة .. خطوة في الطريق الصحيح

خاص الخليج 365:

منذ فترة وعدد من الاحداث تترى تبين اختراقات أمنية هنا وهناك فمن بعض التفلتات التى نفذتها عصابات النيقرز الى المواقف السلبية لبعض منسوبى الشرطة وهم يتراخون عن القيام بواجبهم وايحاء بعضهم وتصريح اخرين بشكل اخرق ان على الناس تحمل تبعات المدنية التى اختاروها فى حديث بعيد عن كل القيم والأخلاق والالتزام ، نقول فى ظل هذه التطورات التى تمر بها البلد كان لزاما على القوى الأمنية وضع خطة عاجلة لانهاء هذا الانفلات الامنى والطريقة التى اتصف بها بعض المستهترين من منسوبى هذه الاجهزة الأمنية والامر ليس مقتصرا على وضع الخطة فقط و انما العمل على تنفيذها فورا لذا نرى ان الخطوة التى لجأت اليها الدولة لتحقيق هذا الهدف هى المهمة ونقرأ فى هذا الصدد الخبر الذى يقول :

بدأت قوات الشرطة في فرض هيبة الدولة منذ مساء الاثنين على خلفية اجتماع عاصف عقد نهارا برئاسة المدير العام للشرطة الفريق أوّل”عادل بشائر”، وضم أعضاء هيئة الإدارة ومكونات شرطة ولاية الخرطوم لتنفيذ قرارات حاسمة أصدرها وزير الداخلية مطلع الأسبوع الجاري، لفرض هيبة الدولة وفق القانون.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة الثلاثاء بحسب مصادرها إنّ الاجتماع شدّد على تنفيذ الخطة الأمنية الشتوية لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وتحقيق شعار الحكومة المدنية بسيادة حكم القانون.

وكشفت الصحيفة أنّ الشرطة بدأت تنفيذ خطتها منذ مساء الاثنين بتقتيش السيارات مستهدفة السلاح الأبيض والمخدرات وكلّ من يخالف القانون دون تهاون.

وأضافت أنّ الخطة ستستمر يوميًا بطريقة نوعية حتى لا تؤثر على حركة المرور للقضاء على الجريمة

ونقول انها خطوة على الطريق الصحيح لابد من الاشادة بها وتشجيعها ودعمها وكذلك لابد من عمل الناس يدا واحدة مع الشرطة لتحقيق الهدف المرجو.