الصفعة ..بداية عودة الأمريكان افقيا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قيام وذو الفقار صاروخان اعلن حرس الثورة الاسلامية فى ايران انه نفذ بهما ما اسماها المرشد الايرانى السيد على الخامنائى الصفعة فى وصفه للضربة التى تم توجيهها فجر الاربعاء الى القاعدتين الامريكيتين عين الاسد فى الانبار وقاعدة حرير فى اربيل انتقاما لمقتل الشهيد قاسم سليمانى ورفاقه فى محيط مطار بغداد الدولى فجر الجمعة الماضية ، وفى نفس التوقيت الذى استهدفت فيه امريكا الشهداء كانت الصواريخ تنهال على قاعدتيها وقال الايرانيون أنهم قبل ان يواروا الشهيد سلمانى الثرى بدأوا ثأرهم له بهذه الصفعة التى لاترقى لحجم الجريمة الأمريكية بحسب تعبير السيد الخامنائي وإن الثأر الحقيقى للشهداء الكرام انما يتمثل فى اخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة وهو الهدف الذى كان يعمل لاجله الشهيد وسوف يستمر المقاومون على هذا الطريق حتى طرد القوات الأمريكية من المنطقة التى لم تجلب لها غير الخراب والقتل والدمار.

قاعدة عين الاسد هى أول قاعدة أمريكية يتم استهدافها صاروخيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى العام 1945 وهى ثانى اكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق وتشكل المركز الاهم للوجود العسكرى الامريكى فى العراق ، وتأتى الهجمات الصاروخية الايرانية على القاعدتين الامريكيتين كاهم حدث شغل العالم وهو يرى هذه الجرأة الغير مسبوقة خاصة وانها جاءت بعد تصعيد شديد من الادارة الأمريكية ورفع التهديدات الى اعلى سقف ممكن وترامب وادارته يقولون ان إيران ستتعرض لاقسى ضربة ان تجرات وردت على مقتل سليمانى وقال ترامب قبل ثلاثة أيام أنهم حددوا إثنين وخمسين هدفا ايرانيا كلها ستكون فى معرض النار الأمريكية وهذا التهديد لم يخف إيران بل تحدى القادة الايرانيون ترامب ان يرد عليهم عند تنفيذهم عمليات الرد على مقتل سليمانى والذى أكدوا انه آت لامحالة وبالفعل ضربوا من اعتدى عليهم وخرج رئيس اكبر واقوى دولة فى العالم ليؤكد ماقاله الايرانيون انه لن يضربهم ولن يرد على ردهم وكان ترامب بشكل واضح متنازلا عن تهديداته ومتخليا عن وعيده متحدثا فى خطابه بعد ظهر الاربعاء عن تشديده العقوبات الاقتصادية على إيران طاليا من حلف الاطلنطى تولى مسؤوليته وطالبا من اوروبا والصين وروسيا الانضمام إليه فى التخلى عن الاتفاق النووى مع إيران لمزيد من الضغط عليها فى خطوة تبرز بوضوح مدى الضعف الامريكى والخوف من مواجهة إيران .

ان إيران بتوجيهها هذه الضربات الصاروخية لقاعدتى عين الاسد وحرير الامريكيتين انتقاما لمقتل القائد الشهيد قاسم سليمانى فانها قد غيرت قواعد الاشتباك واذلت الإستكبار ومرغت انفه فى التراب وأبت إلا ان توضح ضعفه وخواره وهوانه ، وايضا جاءت الضربات الصاروخية الايرانية للقواعد الأمريكية فى العراق بردا وسلاما على الاحرار فى كل العالم الذين رأوا عزة المقاومة وذل وهوان الإستكبار وهو يلوذ بالصمت ويبلع تصريحاته بإنه سيضرب إيران ان اقدمت على أى عمل ضد القوات الأمريكية فى أى مكان في العالم ، وكما كانت هذه الضربات الصاروخية الايرانية بردا وسلاما على قلوب الاحرار ومناهضى الإستكبار فى كل مكان فانها كانت ثقيلة وقاسية على نفوس عملاء امريكا من ابناء جلدتنا الذين شمتوا لمقتل القادة الشهداء وفرحوا بالجريمة الأمريكية وقد افتضحوا وانكشف زيفهم وخداعهم وبانوا على حقيقتهم وهم يضعون انفسهم فى مصاف امريكا واسرائيل وعلى الشعوب ان تميز بين الصادقين واهل الادعاء والكذب ، وكل هذا التمايز انما حدث بالضربات الايرانية التى ستكون بداية مسير ومسار لتحقيق اهداف الشهداء بالانتصار و#عودة الجنود الامريكيين الى بلدهم #افقيا بعد ان جاءوا منطقتنا #عموديا