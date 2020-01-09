احذر العلاقات المشبوهة ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

السعودية ، مصر ، الاردن ، اريتريا ، الحكومة اليمنية العميلة للسعودية ، هذه الدول ما الذى يجمع بينها ؟ أول مايرد على الذهن فى هذا الأمر ان نقول انها دول متماهية مع امريكا وفيها من يقيم علاقات مباشرة مع العدو الصهيونى وفيها من لا إشكال عنده على التواصل مع اسرائيل والجلوس مع قادتها المجرمين على طاولة واحدة – وقد حدث – والتآمر على القضية الفلسطينية وانتهاكا للحرمات ، واذا نظرنا الى قائمة الدول التى صدرنا بها مقالنا فانه لن يكون

هناك ادنى شك فى انها دول لاتجتمع على خير فكيف ان اجتمعت فى الرياض وفى ضيافة ولى العهد السعودى ووالده الذين لايخفيان اتفاقهما التام مع ترامب وجماعته ، فكيف يكون حال السودان وهو ينضم الى هذه المجموعة المشبوهة ؟

الخبر التالى يعطينا اضاءة على الحدث .

وقع وزراء خارجية الدول المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن في العاصمة السعودية الرياض علي اتفاقية تاسيس مجلس خاص بهذه الدول لمواجهة المخاطر المشتركة .

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ان المجلس يهدف الي حماية حركة التجارة والملاحة وتعزيز القدرات الامنية والعسكرية ومواجهة المخاطر المشتركة .

ويضم المجلس في عضوية الدول العربية والافريقية المطلة علي البحر الأحمر والتي تشمل المملكة العربية السعودية والسودان وارتريا وجيبوتي واليمن والصومال ومصر والاردن.

واوضح وزير الخارجية السعودي ان تاسيس المجلس جاء بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤكدا ان الرياض مقرا للمجلس .

واوضح فيصل ان تأسيس المجلس استشعارا من قادة هذه الدول باهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الاحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا واوروبا

انه تجمع مشبوه لايرجى منه خير ونحذر من عدم الإنتباه له خاصة وان غالب الاعضاء فيه لهم علاقة مع اسرائيل سواء مباشرة أو غير مباشرة وعلى حكومة حمدوك عدم الوقوع فى المحظور والدخول فى أى علاقة مشبوهة قد تقود الى فتح الباب الى التطبيع.