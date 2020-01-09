ظهر الفنان أبوعبيدة حسن فى مهرجان الوفاء الرياضى الذى أقيم يوم السبت الماضي بالحلة الجديدة بالخرطوم وفاء للكابتن الراحل جعفر عبدالمجيد ،وقال أبوعبيدة حسن أنه يعاني من مشاكل صحية كبيرة، تتمثل في فقدانه للنظر وضعف السمع وعدم القدرة على المشي إلا عبر العصا الحديدية، ورغم ذلك حرصت على المشاركة فى مهرجان الكابتن، الخلوق جعفر عبدالمجيد لأنه كان مهتما بمساعدتي والأهتمام بصحتي.
وقال بحسب صحيفة الدار أنه في حاجة ماسة لمراجعة الأطباء لكنه لايستطيع الحركة ولايملك إمكانية متابعة العلاج في ظل الظروف المعيشية القاسية التى يعيشها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خبر مؤلم.. أبو عبيدة حسن يفقد حاستي البصر والسمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.