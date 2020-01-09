خبر مؤلم.. أبو عبيدة حسن يفقد حاستي البصر والسمع

ظهر الفنان أبوعبيدة حسن فى مهرجان الوفاء الرياضى الذى أقيم يوم السبت الماضي بالحلة الجديدة بالخرطوم وفاء للكابتن الراحل جعفر عبدالمجيد ،وقال أبوعبيدة حسن أنه يعاني من مشاكل صحية كبيرة، تتمثل في فقدانه للنظر وضعف السمع وعدم القدرة على المشي إلا عبر العصا الحديدية، ورغم ذلك حرصت على المشاركة فى مهرجان الكابتن، الخلوق جعفر عبدالمجيد لأنه كان مهتما بمساعدتي والأهتمام بصحتي.

Advertisements

وقال بحسب صحيفة الدار أنه في حاجة ماسة لمراجعة الأطباء لكنه لايستطيع الحركة ولايملك إمكانية متابعة العلاج في ظل الظروف المعيشية القاسية التى يعيشها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)