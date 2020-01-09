ابو عركي يحي حفل بقطر

وصل الموسيقار ابو عركي البخيت قادماً من الخرطوم لاحياء الحفل الذي تنظمه رابطة المريخ. Advertisements وبحسب صحيفة الدار ان الحفل برعاية شركة تاركو للطيران مساء اليوم الخميس على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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