نانسي تترحم على روح والدها في ذكراه الثانية عشر

المطربة نانسي عجاج وتبتهل بالدعاء على المرحوم والدها الموسيقار بدر الدين عجاج بمرور 12 عاما على رحيله والموسيقار بد الدين عجاج يعتبر من الموسيقيين الكبار في السودان. Advertisements وبهذه المناسبة اقدمت ابنة المرحوم نانسي بحسب صحيفة الدار، على احياء هذه الذاكرة على صفحتها الخاصة بعض الكلمات كرثاء على والدها وارفقت صورته مع الكلمات التي دونتها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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