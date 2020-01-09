شاهد بالصور.. العاصمة السعودية الرياض تنقسم إلي نصفين والسبب المطربتين هدى عربي وانصاف مدني

سيكون أبناء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية وتحديداً عاصمتها الرياض على موعد مع الطرب الجميل وذلك في فبراير القادم. حيث يستضيف أبناء الجالية المطربتين الشهيرتين هدى عربي وانصاف مدني في الثالث عشر من فبراير القادم في حفلين بأماكن مختلفة بالعاصمة الرياض. Advertisements وبحسب متابعات محررة موقع النيلين ستغني ملكة الدلوكة يوم الخميس 13 فبراير بصالة قصر رويال مخرج 26 وفي نفس اليوم والوقت ستغني السلطانة هدى عربي بدرة المخملية للاحتفالات. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد توقع رواد مواقع التواصل المقيمين بالمملكة العربية السعودية انقسام أبناء الجالية لقسمين, حيث يتجه محبي الملكة لقصر رويال بينما يتوجه عشاق السلطانة صوب درة المخملية للاستماع لابداعات المطربتين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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