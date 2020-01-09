استقالة وكيلة وزارة المالية

دفعت مسؤولة رفيعة في وزارة المالية باستقالتها من منصبها وفقاً لمصادر، وأفادت أن وكيلة المالية آمنة أحمد سعد استقالت مساء يوم الثلاثاء.

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وأشارت المصادر بأن وكيلة وزارة المالية أفادت بحسب صحيفة آخر لحظة، بأنها قبلت التكليف بالمهمة لحين الفراغ من إعداد موازنة العام 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)