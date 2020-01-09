استقالة وكيلة وزارة المالية

التاريخ: 09-يناير-2020
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دفعت مسؤولة رفيعة في وزارة المالية باستقالتها من منصبها وفقاً لمصادر، وأفادت أن وكيلة المالية آمنة أحمد سعد استقالت مساء يوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر بأن وكيلة وزارة المالية أفادت بحسب صحيفة آخر لحظة، بأنها قبلت التكليف بالمهمة لحين الفراغ من إعداد موازنة العام 2020م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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