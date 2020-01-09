الخرطوم تلاحق سعودياً عبر الإنتربول

كشف المحقق في قضية طائرة المخدرات الكازاخستانية والتي على متنها تم تهريب (17) طناً من حبوب الكبتاغون المخدرة والمحظورة دولياً، والتي يواجه فيها (4) أجانب من بينهم سوريان بتهم تتعلق بالاشتراك مع عصابة عالمية تعمل في تجارة المخدرات والتي تجري محاكمتهم حالياً أمام محكمة مكافحة الإرهاب ببحري برئاسة مولانا عارف محي الدين، وكشف المتحري في أقواله أمام المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأن سلطات التحقيق خاطبت الإنتربول للقبض على المتهم الخامس (مالك الطائرة) سعودي الجنسية وأن سلطات التحقيق قد تلقت برقية تؤكد بأن المتهم تم القبض عليه، وطالبوا السلطات السودانية مدهم بملف الاسترداد لتسليمهم لهم، بيد أن الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد في الفترة السابقة حالت دون إرسال الملف، موضحاً أنه ووفقاً لقانون (الإنتربول) انتهت المدة الزمنية المحددة باعتقال المتهم وتم إطلاق سراحه وتمكن من اللجوء إلى دولة تركيا وأخفى نفسه هناك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)