مطربون سودانيين يغادرون الى جدة

وقع عدد من المطربين السودانيين عقودات حفلات فنية بالمملكة العربية السعودية ويغادر الى جدة خلال الايام القادمة باذن الله لاحياء اولى الحفلات. Advertisements وتضم هذه المجموعة الفنية بحسب صحيفة الدار، المطربة شذى عبد الله وريان الساتة بالاضافة الى ذاكر سعيد، واسامة جنكيز كفواصل خاصة بالنكات ومن بعدهم تغادر المطربة هدى عربي وانصاف مدني وعبر المطربين عن سعادتهم بتلط الاطلالة وتوقعات بحضور جماهيري ضخم لا يستهان به. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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