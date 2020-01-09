محامي البشير: قمنا بالطعن في تهمتي الثراء الحرام وتجارة العملة

تابعت مصادر التطورات التي تمت منذ النطق بالحكم في مواجهة الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير وذلك على اثر صدور قرار المحكمة بحبسه لمدة عامين في اصلاحية لتجاوزه السبعين عاما.

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وكانت هيئة الدفاع عن المعزول بعد الحكم قد قامت باعداد الاستئناف ضد الحكم الصادر وجاء الاستئناف بحسب صحيفة الدار بان المعزول لم يثر ثراء حراما ولا تاجر في النقد الاجنبي وانه قدم كشفاً باملاكه قبل سقوط النظام منها مزرعة السليت وشقة كما انه لم يثبت للمحكمة تعامله في النقد الاجنبي واكد ممثلي الدفاع السيد محمد الحسن الامين وهو احد البارزين ومن شهود الدفاع بان الاستئناف تركز على هذين النقطتين وقد قمنا بتقديمه خلال القيد الزمني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)