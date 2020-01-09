استقالة مدير مُستشفى جعفر بن عوف المرجعي

التاريخ: 09-يناير-2020
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دَفَعَ البروفيسور علي محمد عربي باستقالته من إدارة مستشفى جعفر بن عوف للأطفال إلى وزير الصحة د. أكرم علي التوم بعد خمس سنوات على توليه المنصب، وعزا الاستقالة لظروف خاصة حالت دُون الاستمرار في تأدية عمله.
وأرفق عربي مع خطاب الاستقالة بحسب صحيفة الصيحة، تقريراً عن إنجازاته في المستشفى، وأبرزها اهتمامه بالخدمة الطبية وهي المُرتكز والهدف الأساسي لكل المُؤسّسات العلاجية، ونوّه إلى إنجازات أخرى عديدة، وطالب إدارة المُستشفى للاهتمام بزيادة رواتب العاملين وحوافزهم حتى ينالوا الرضاء الوظيفي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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