وزير الزراعة يكشف عن مُراجعة تجربة البنك الزراعي

التاريخ: 09-يناير-2020
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أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية د. عيسى عثمان شريف، عن مُراجعة مُرتقبة لتجربة البنك الزراعي، تشمل السياسات والتمويل، وأكد اكتشافهم عدم وجود علاقة مُباشرة بين الوزارة والمُزارعين طيلة الفترة الماضية، وأوضح أنّ العلاقة تنحصر في بعض المشروعات وتنتهي بانتهاء التمويل.
وقال الوزير بحسب صحيفة الصيحة، إنّ برنامج النهضة الزراعية كان “خارج نطاق الزراعة”، وكَشَفَ عَن عَودةٍ وَشيكةٍ لاتّحادات المُزارعين وحصر مهامها في العمل النقابي وحماية المُنتجين، فيما تختص اتحادات المُنتجين بالجانب الإنتاجي، وقال الوزير إنّ إلغاء قانون 2005م لمشروع الجزيرة يُحدِّده المُزارعون هناك بالإجابة على سؤال: هل تضرّروا من القانون أم لا؟ وأشار لوصول مُقترحات ومُبادرات كثيرة لتطوير مشروع الجزيرة وتكوين لجنة لدراستها والجلوس مع المُزارعين لأخذ رؤيتهم لأنّهم الأدرى بمشاكل المشروع وحلولها.
وأكد شريف أنّ المساحات المزروعة هذا العام بلغت (49) مليون فدان، وأوضح أن فِرَق الوزارة تَطُوف بالولايات لتحديد حجم الإنتاج، وبرّأ وزارته من مُشكلة العطش بمشروع الجزيرة، وقال إنه مسؤولية وزارة الري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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