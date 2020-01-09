أكثر من مليار جنيه لضوابط تنفيذ موازنة ولاية الجزيرة  2020

التاريخ: 09-يناير-2020
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أصدرت اخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة امس منشور التخويل بالصرف على موازنة العام 2020 كما اصدرت موجهات الجمعيات التعاونية، وكشفت عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لضوابط تنفيذ موازنة الولاية استناداً على الوثيقة الدستورية وقانون الحكم المحلي للعام 2019 المتمثلة في الرقابة المحلية في الايرادات والمصروفات وتعويضات العاملين وتسيير الوحدات الحكومية بالولاية.
واعلنت اخلاص في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية ان موازنة العام المالي 2020 افردت مساحة كبيرة للوزارات الخدمية حيث خصصت “53” من الموازنة للتعليم والصحة وركزت على تفعيل برامج تخفيف اعباء المعيشة والتوسع في مشروعات التنمية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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