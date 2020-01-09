دعا المواطن أحمد طه موسى البطحاني الى مليونية زراعة مليون فدان “كما خرج الناس في مليونية ذكرى الثورة.. وقبلها مليونية الزحف الاخضر”.
وأشار بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الافضل الخروج في مليونية زراعة مليون فدان، وتساءل متى يمكن ان يخرج الشعب في مليونية للزراعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يدعو لمليونية زراعة مليون فدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.