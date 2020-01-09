مواطن يدعو لمليونية زراعة مليون فدان

دعا المواطن أحمد طه موسى البطحاني الى مليونية زراعة مليون فدان “كما خرج الناس في مليونية ذكرى الثورة.. وقبلها مليونية الزحف الاخضر”. Advertisements وأشار بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الافضل الخروج في مليونية زراعة مليون فدان، وتساءل متى يمكن ان يخرج الشعب في مليونية للزراعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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