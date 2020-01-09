امين مجلس الصحوة: احد اعضائنا اصيب بالسكري ومات في السجن

كشف الامين السياسي لمجلس الصحوة الثوري السوداني محمد خدام محمد عبد الكريم عن ان معتقلي المجلس يزيد عن الالفين معتقل مقيدين بالسلاسل. وابان الامين السياسي ان احد المعتقلين توفى في سجن الابيض وذلك بعد ان اصيب بالسكري وسببت السلاسل له جراح مبيناً انه لم يتم اسعافه وانه ظل بعد الوفاة جثة هامدة داخل الزنزانة لمدة يومين. ونوه معلا ان الاعتقال زاد عندما اطلق نائب الرئيس المخلوع حملة جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والعربات غير المقننة والتي كان الهدف منها تفقير الحاضنة الاجتماعية لموسى هلال وعضوية الصحوة وابدى أسفه على استمرارها.

Advertisements

وأوضح بحسب صحيفة السوداني الدولية، انه وقبل شهر قتل السنوسي معلا وحسن النور في دارفور بنفس الحجج، ونوه الى ان مجلس الصحوة الثوري “شرارة” اول من طلع بيان يدعم ثورة ديسمبر وجه خلاله عضويته ومنسوبيه وجماهير الشعب بالنزول للشارع والتلاحم مع جماهير الشعب السوداني التي تطالب باسقاط النظام، واضاف “وعندما خرج موكب الخرطوم خرج موطب مستريحة” ومارشال “قوة البشير قوة فاسدة”، ليس ببعيد، وفي اليوم الثالث بعد ميثاق الحرية والتغيير ولا زال متواجداً رغم صمت شركائنا في المطالبة باطلاق سراح المعتقلين ومناقشة قضايانا، وجدد مطالبته الثورة باطلاق سراح كل معتقلي المجلس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)