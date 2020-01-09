زيادات رُسوم الاشتراك في التأمين الصحي لأكثر من (100%)

التاريخ: 09-يناير-2020
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أعلنت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم، عن زيادة رسوم الاشتراك في التأمين الصحي للمُشتركين عبر القطاع غير المُنظّم “الأحياء السكنية” بواقع (300) جنيه للأسرة للرسوم الشهرية التي كانت تبلغ (134) جنيهاً.
وحدّدت الهيئة رسوم بدل فاقد البطاقة (100) جنيه، ورسوم دفتر الأمراض المزمنة (100) جنيه، ورسوم بدل فاقد دفتر أمراض (150) جنيهاً، ووجّه القرار بحسب صحيفة الصيحة، الجهات ذات العلاقة وضع المنشور حَيِّز التنفيذ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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