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المركزي يُطالب المصارف بالكشف عن التمويلات التي تتجاوز مليون جنيه

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التاريخ: 09-يناير-2020

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المركزي يُطالب المصارف بالكشف عن التمويلات التي تتجاوز مليون جنيه

طَالَبَ بنك السودان المركزي، جميع المصارف بالكشف عن كل التمويلات التي تجاوزت قيمتها مليون جنيه أو (10) آلاف دولار، والكشف عن التمويلات المُتعثِّرة التي وصلت أو تجاوزت قيمتها مليون جنيه، وتوضيح الكيفية التي تمّت بها مُعالجة التعثُّر.

 

ووجّه خطاب من إدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي بتاريخ 5 يناير الحالي بحسب صحيفة الصيحة، البنوك بتوفير معلومات مُتكاملة عن كل التمويلات الحالية بالنقد الأجنبي أو المحلي وتجاوزت قيمتها مليون جنيه والشروط التي تم بمُوجبها منح التمويل ووضعه الحالي.

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كما طالب الخطاب البنوك بالكشف عن كل التمويلات التي مُنحت لمُحافظي البنك وأعضاء مجلس إدارة بنك السودان المركزي الحاليين أو السابقين أو أُسرهم، وذلك بناءً على خطاب لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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