المركزي يُطالب المصارف بالكشف عن التمويلات التي تتجاوز مليون جنيه

طَالَبَ بنك السودان المركزي، جميع المصارف بالكشف عن كل التمويلات التي تجاوزت قيمتها مليون جنيه أو (10) آلاف دولار، والكشف عن التمويلات المُتعثِّرة التي وصلت أو تجاوزت قيمتها مليون جنيه، وتوضيح الكيفية التي تمّت بها مُعالجة التعثُّر.

ووجّه خطاب من إدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي بتاريخ 5 يناير الحالي بحسب صحيفة الصيحة، البنوك بتوفير معلومات مُتكاملة عن كل التمويلات الحالية بالنقد الأجنبي أو المحلي وتجاوزت قيمتها مليون جنيه والشروط التي تم بمُوجبها منح التمويل ووضعه الحالي.

Advertisements

كما طالب الخطاب البنوك بالكشف عن كل التمويلات التي مُنحت لمُحافظي البنك وأعضاء مجلس إدارة بنك السودان المركزي الحاليين أو السابقين أو أُسرهم، وذلك بناءً على خطاب لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)