الكشف عن تفاصيل فساد ضخم بقطاع الصحة

أعلنت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تلقِّيها (311) بلاغاً لحالات فساد و(421) إجراءات أولية.

وأكد وكيل أول النيابة د. محمد عثمان أحمد، تلقِّي النيابة عدداً من البلاغات ضد وزارة الصحة تتعلّق بفسادٍ خاصٍ بأجهزة وتعاقدات طبية.

من جانبها، كشفت وكيل أعلى مكافحة الثراء الحرام مولانا سلوى خليل بحسب صحيفة الصيحة، عن فتح بلاغٍ ضد وزارة الصحة ولاية الخرطوم بحقوق العاملين منذ يناير 2019م وبلغت (7) مليارات جنيه في (19) مستشفىً.

وأعلنت لجان المُقاومة بوزارة الصحة، عن عددٍ من حَالات الفساد، وأشارت لبناء (40) مَركزاً صِحيّاً تمّ سقفها بواسطة الفلين، ونوّهت لمُعاناة المَرضى والعاملين سنوياً من هطول الأمطار بسبب السقوفات، وكشفت اللجان عن تجنيب (31) مليون جنيه في العام 2018م، فَضْلاً عن تصديق نثرية فطور بأحد المستشفيات تبلغ (40) ألف جنيه أسبوعياً، وأعلنت عن طرد أحد مُديري المُستشفيات خلال النظام البائد وإعادة توظيفه من جديد خلال النظام الحالي، ونبّهت لتستُّر مُتّخذي القرار على الفاسدين.

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وكشفت ورشة تنويرية للعَاملين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم والوحدات التابعة لها حول (مُكافحة الفساد والطُرق القانونية لتحريك الدعاوى الخاصّة به بالتنسيق مع نيابة مُكافحة الفساد) أمس، عن التصديق لمبالغ ضَخمة لصيانة السّيّارات بلغت (92) مليون جنيه في العام 2019م، فَضْلاً عن ثبات أسماء بعينها للابتعاث للحج والعُمرة سنوياً، وتلاعُب في وجبات المُستشفيات.

وكشفت المسؤولة بالشؤون المالية آمنة أحمد عن تصديق بمبالغ ضخمة للصيانة سنوياً، ونوّهت إلى (10) تصديقات لصيانة مكيف واحد، علماً بأنّ المُكيّف لا يزال مُعَطّلاً.

وأكدت مدير إدارة التبغ لبنى خيري، وجود فساد بين سلسلة من العاملين دُون علم المدير، وأشارت لوجود (3) آلاف موظف بالوزارة لا يعمل منهم سوى (10%).

من جهتِهِ، نوّه مسؤول تمليك العربات بالوزارة معتصم أحمد صالح إلى تملُّك مسؤولين بالوزارة لعربات وفقاً لفتوى، وأشار لحوافز إضافية لمهة لمدة أسبوع بمبلغ (7) ملايين جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)