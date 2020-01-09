بلاغ وأوامر قبض جديدة ضد أشقاء “البشير”

التاريخ: 09-يناير-2020
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دونت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلاغاً جديداً ضد أشقاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأمرت بالقبض عليهم بتهم حيازة أراضي.
ووفقاً لمصادر، أن النيابة فتحت بلاغاً ضد أشقاء البشير بعد حصولها على معلومات تؤكد حيازتهم لأراضِ بحي كافوري مربع (9) الذي يُعد من أرقى الأحياء بالخرطوم، وحيازة أراضي بمدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكدت المصادر إصدار النيابة أمراً بتوقيفهم على ذمة التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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