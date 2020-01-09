(الشيوعي) يطالب بالغاء قانون النقابات واستعجال بديل ديمقراطي له

طالب مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي السوداني بالغاء قانون النقابات الساري والاستعجال في وضع القانون الديمقراطي الجديد او اعتماد قانون العام 1987 المجاز من آخر جمعية تأسيسية لحين اجازة قانون ديمقراطي. واعتبر ان حل النقابات والاتحادت بقرار اداري غير سليم ويؤسس لسابقة انتهازية رغم تبعية تلك النقابات للنظام المخلوع.

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وقالت عضو مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني فائزة نقد: في ندوة اقامها الحزب بمركزه العام بالخرطوم أمس الاربعاء بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان رفض قانوني النقابات والاتحادات المهنية الحاليين هما الاساس لرفض النقابات والاتحادات القائمة بموجبهما، واضافت لن الجمعيات العمومية للعاملين هي التي ترفض وتضع القانون وتحل النقابات، وانه من غير الممكن تكوين نقابات في ظل استمرار قانون نقابة المنشأ، ودعت كل العاملين للسير في اتجاه الغاء القانونين الحالية والمشاركة في كل الخطوات الخاصة بالقانون الجديد على اساس نقابة الفئة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)