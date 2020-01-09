غازي صلاح الدين: علي عثمان محمد طه “كذوب”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور غازي صلاح الدين العتباني معلومات جديدة عن ما أثير في قناة (العربية) حول علاقته بانقلاب العمي ود إبراهيم، ونفى غازي علاقته بالانقلاب.
وقال إن علي عثمان محمد طه “كذوب” وأنه لا يؤمن بالانقلابات التي يؤمن بها علي عثمان، وأضاف أنه كان نائماً عند تنفيذ الانقلاب المزعوم وأن زوجته أخبرته نقلاً عن مدير مكتبه أن (في البلد انقلاب).
وأكد غازي بحسب صحيفة المجهر، أنه أدار حواراً مع د. الشفيع خضر حول مبادرة لتوحيد الصف الوطني، لكنه لم يناقش قادة الحكومة الانتقالية حول الأمر.
وقال إنه لا يتوقع مستقبلاً سياسياً لقادة المؤتمر الوطني السابقين بمن فيهم مدير المخابرات السابق الفريق “صلاح قوش”. الخرطوم
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