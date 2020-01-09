عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 9 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

لجنة أزمة الجنينة:”165″ قتيلاً و”189″ مصابًا جراء الأحداث

المركزي يطالب البنوك بالكشف عن عمليات التمويل الكبرى

وقفة احتجاجية بسوق الإطارات بالسجانة تطالب بخروج الأجانب

مصدر شرطي لـ”التيّار”: حجز”150″ سيارة بدون لوحات بالخرطوم

الجريدة

إصابة”14″ شخصًا في هجوم جديد على مخابز بأمبدة

304 قتيل وجريح ومفقود في أحداث غرب دارفور

رئيس حزب البجا التصحيحي تكشف عن مبادرة لتوحيد أحزاب البجا

لجان مقاومة كوستي تتجه لفتح بلاغاتٍ ضد الشنبلي وكاشا وبركة

الكشف عن مخالفة تجار أجانب لقرارات وزير الصناعة

البرهان: الشرطة قادرة على حفظ الأمن بالبلاد

هيئة دارفور: تدابير شطب المؤتمر الوطني بقرارٍ إداري والأجسام المعتدية يجرّدها من مبدأ التجرّد

حمدوك برفقة وفد وزاري كبير يزور”كاودا” غدًا

الحداثة

أمين سعد: ندعو الشباب إلى الانخراط في صفوف الشرطة

وفد رفيع المستوى من”كوميسا” يزور السودان في يناير الحالي

الخرطوم تعتمد حزمة برامج ومشروعات للحد من نسبة الفقر

حمدوك إلى كادوا اليوم

محمد الفكي: إجراءات مرتقبة مع المتضررين من تفكيك المؤسسات الإعلامية

أخبار اليوم:

في زيارة تاريخية : حمدوك الي كاودا اليوم بدعوة من الحلو

البرهان : الحديث السالب عن الشرطة لا يعبر عن الشعب ولن يزيدها الا عزيمة وقوة لحماية العرض

فساد بالمليارات بمستشفيات الخرطوم ونيابة الفساد تكشف عن بلاغ ضد الوزارة بفقدان ٧ مليار شهريا

خلال الاجتماع الوزاري الأخير لسد النهضة: السودان يدعو لإكمال مشوار الحوار بين الأطراف الثلاثة

مجلس الوزراء يناقش تقارير عن زيارات وفود مجلس الوزراء والسيادي إلى الجنينة والفاشر

الوطن:

“الشيوعي” يحذر من انقلابات “مدنية وعسكرية”

الكشف عن فساد ضخم بقطاع الصحة وبلاغات ضد الوزارة

البرهان : صبرنا على الإستفزازات من أجل مصلحة الوطن

Advertisements

اليوم التالي:

حمدوك يتوجه إلى “كاودا” اليوم ودعوة “الحلو” لزيارة الخرطوم

النيابة تكشف عن فساد ضخم في قطاع الصحة بالخرطوم

فيصل: عهد التعامل مع حركات الكفاح المسلحة كأعداء “انتهي”

كبلو يكشف عن قرار بإعادة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للجيش إلى وزارة المالية

البرهان: صبرنا على الاستفزازات لمصلحة الوطن

السوداني الدولية

جهات مجهولة تحرّض عمّال المخابز على الإضراب

“الصاغة”: سياسات”المركزي وراء تهريب الذهب

“الضرائب والمعادن” يشرعان في تفكيك نظام”الوطني”

أمين مجلس الصحوة: أحد أعضائنا أصيب بالسكري ومات في السجن

“الشيوعي” يطالب بإلغاء قانون النقابات واستعجال بديل ديمقراطي له

أزمة خبز حادة بحاضرة جنوب دارفور وشكوى من استغلال المواطنين

البرهان يدعو لتفويت الفرصة على من يحاولون إيقاع الفتن بين الشرطة والشعب

الانتباهة

تحقيقات تكشف مواقع عصابات”النيقرز” وأنواعها

وزير الزراعة يوضّح لـ”الانتباهة” أسباب المطالبة بإقالته

بلاغ جديد ضد أشقاء البشير

ملونق يبدأ مشاوراته مع مجموعة كاثوليكية في “روما”

الحكومة تدعو الحلو لزيارة الخرطوم وحمدوك لكاودا اليوم

المركزي يوجّه البنوك بتوفير معلومات عن نشاطها في العهد السابق

لجنة أزمة غرب دارفور: فقدان”70″ شخصًا في أحداث”كريندق”

إطلاق سراح علي حامد وتوجيهات عليا باستمرار حبس” آدم الفكي”

ضياء الدين بلال: قرار الحجز بلا أرجل وجائر وينتهك حرية الصحافة

آخر لحظة

أوامر قبض ضد أشقاء البشير و”311″ بلاغ فساد جديد

البرهان: نحن من يقرّر في شأن القوات النظامية

بعد سنواتٍ من آخر زيارة لمسؤول..حمدوك إلى كادوا

تدهور صحة علي الحاج ونقله إلى مستشفى فضيل

هدى عربي تغني في الرياض

الهلال يضبط الاستراتيجية لعبور السواحلية

القبض على آمنة ضرار وتراجي بعد ساعاتٍ من الإفراج عنهما

اتجاه لزيادة السعر التركيزي للقمح لـ”3″ آلاف جنيه

الشرطة ترفض قرار النيابة بإطلاق سراح آدم الفكي

الصيحة

نقل علي الحاج إلى مستشفى فضيل بعد تدهور حالته الصحية

البرهان: صبرنا على الاستفزازات ضد القوات النظامية لمصلحة الوطن

فيصل لـ”الصيحة”: المؤسّسات الإعلامية ستعود لعملها بعد حسم ملف الملكية

زيادات رسوم الاشتراك في التأمين الصحي بالخرطوم بنسبة”100%”

الدعم السريع يضبط الالآف من ذخيرة”القرنوف” بالعسيلات

الكشف عن تفاصيل فساد ضخك بقطاع الصحة

صوت الأمة:

الأمة القومي: إجراءات احترازية لحماية قيادات الحزب

حمدوك إلى كاودا اليوم

تورط نظاميين في أحداث الجنينة

البرهان: صبرنا على الاستفزاز من أجل مصلحة الوطن

السيادي يطلب معلومات دقيقة من المصارف